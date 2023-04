Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Muss ein 58-jähriger Neustadter in Sicherungsverwahrung? Das ist die entscheidende Frage in einem Verfahren am Landgericht Frankenthal. Ein psychiatrischer Sachverständiger hat den Mann, der etwa 20 Vorstrafen hat, beurteilt – ohne mit ihm sprechen zu können.

Als einen Psychopathen, der eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung hat und schwer dissozial, also nicht in der Lage ist, sich in die Gesellschaft einzufügen: So beschrieb der