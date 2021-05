Weil sie einen Neustadter beraubt haben sollen, müssen sich drei Männer – zwei aus Kaiserslautern, einer aus Grünstadt – vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Dabei war auch eine japanische Säge zum Einsatz gekommen.

Vor dem Landgericht landete der Fall, weil die Angeklagten eine japanische Zugsäge zum Einsatz brachten. Nun drohen ihnen, bestätigt sich der Vorwurf des schweren Raubs, mindestens fünf Jahre Haft. Die Drei sagten jedoch übereinstimmend, dass dem Opfer „nur“ ein Denkzettel verpasst werden sollte. Der Prozess begann am Montag mit erheblicher Verspätung, weil zwei der Angeklagten erst in Kaiserslautern von der Polizei aufgegriffen und zwangsvorgeführt werden mussten.

Alle drei Männer gestanden die Tat. Dass es sich um einen geplanten Raub gehandelt haben soll, bestritten sie aber. Das Opfer sei dafür bekannt, dass es Kinder missbrauche und Minderjährigen Drogen gebe, sagte der 29-Jährige aus Grünstadt, der zeitweise in Neustadt gelebt hat und aus dem Grund das Opfer gekannt haben will. Da ein Kind seiner Ex-Freundin mit dem Opfer in Kontakt gestanden haben soll, habe er ihm einen Denkzettel verpassen wollen. Auf dem Balkon des 30-Jährigen aus Kaiserslautern sei der Überfall dann geplant und sofort in die Tat umgesetzt worden.

Mit der Beute geflohen

Am 11. Februar 2019 sollen sich die drei Männer laut Anklage Zutritt zur Wohnung des Opfers verschafft haben. Gewaltsam und mit Faschingsmasken getarnt. In der Wohnung sei jedoch alles aus dem Ruder gelaufen, so der 29-Jährige. Weil der 30-Jährige auf einmal die Säge in der Hand gehabt habe, die er nach eigener Aussage im Eingangsbereich der Wohnung des Opfers gefunden haben will. Dass er damit dem Opfer gedroht habe, bestritt der 30-Jährige nicht.

Ihm sei gleich klar geworden, dass die Tat durch den Einsatz der Waffe einen anderen Charakter bekomme, so der 29-Jährige. Deshalb habe er die Sache mit dem Denkzettel nicht weiterverfolgt, sondern Mobiltelefone, Laptop und Festnetztelefon an sich genommen, damit das Opfer keinen Notruf absetzen könne. Darüber hinaus ließ er sich vom Opfer eine Uhr aushändigen. Danach sei man mit der Beute im Wert von rund 450 Euro geflohen.

Drogenkonsum vor der Tat?

Alle Drei wollen am Tattag auf dem Balkon des 30-Jährigen Drogen konsumiert haben. Der 29- und der 30-Jährige hatten sich nach eigener Aussage in Haft in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal kennengelernt. Der 30-Jährige wurde im Januar entlassen, bei ihm stehen noch Bewährungsstrafen aus. Der 29-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Der dritte Angeklagte, ein 46-Jähriger aus Kaiserslautern und Bekannter des 30-Jährigen, sei nur „hineingerutscht“, weil er zufällig ebenfalls mit auf dem Balkon gestanden habe. Nach übereinstimmenden Aussagen hat der 46-Jährige an der Wohnungstür des Opfers aufgepasst. Zudem sagten die Angeklagten aus, dass ein vierter Mann, ein Fahrer, dabei gewesen sei, ohne aber dessen Namen zu nennen. Der Polizei war ein vierter Täter bis dato nicht bekannt, sagte eine als Zeugin gehörte Polizistin aus.

Der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch empfand die Geschichte ein bisschen so, als sei sie einem „schlechten Film entnommen“. Ob sie es nicht doch auf Drogen in der Wohnung des Opfers abgesehen hätten, wollte der Richter wissen. Das verneinten die Angeklagten. Der Prozess wird am 18. Februar um 10 Uhr fortgesetzt.