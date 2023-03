Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gegen eine Geldbuße von 700 Euro wurde am Montag das Verfahren gegen einen 44-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt in Neustadt lebte, vor dem Frankenthaler Landgericht eingestellt. Laut Anklage soll er im Mai 2020 vom Betreiber eines Schnellimbisses in Neustadt 180 Euro gefordert und diesen mit einem Messer bedroht haben, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.

Versuchte räuberische Erpressung warf Staatsanwalt Maximilian Schumacher dem Angeklagten vor. Der Angeklagte räumte ein, dass er den Geldbetrag von dem ihm bekannten Imbissbetreiber habe eintreiben