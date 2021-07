Das Hambacher Schloss beteiligt sich mit einer Ausgabe seiner Reihe „Hambacher Gespräche“ an der Neustadter „Demokratiewoche“. Dabei diskutieren am Dienstag, 13. Juli, um 19 Uhr der Historiker Magnus Brechtken, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, und Enrico Brissa, Protokollchef des Deutschen Bundestags, über das Thema „Umkämpfte Vergangenheit. Vom Wert der Geschichte für unsere Demokratie“. Im Mittelpunkt stehen dabei die aktuellen Bedrohungen unserer Demokratie: zum einen eine Geschichtsvergessenheit, die den Wert demokratischer Errungenschaften nicht mehr erkennt, zum anderen die politisch motivierte Vereinnahmung von Geschichte durch bestimmte Gruppierungen. Beide Gäste bringen aktuelle Neuerscheinungen zu dem Thema mit: Brechtken sein Buch „Der Wert der Geschichte: Zehn Lektionen für die Gegenwart“, Brissa sein Plädoyer „Flagge zeigen! Warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen“. Die Moderation übernehmen Timo Werner, Geschäftsführer des Frank-Loeb-Instituts an der Universität Koblenz-Landau, und Kristian Buchna, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Hambacher Schloss. Der Eintritt ist frei. Zur Teilnahme sind Impf-, Genesungs- oder Testnachweis erforderlich. Es besteht Maskenpflicht bis zum Erreichen des Platzes. Anmeldung unter annette.siebel@politische-bildung-rlp.de.