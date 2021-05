Die protestantische Kirchengemeinde Lachen-Speyerdorf hat einen neuen Internetauftritt. Unter https://lachen-speyerdorf.evpfalz.de/ und http://www.ev-kirche-lachen-speyerdorf.de/ wird man künftig über alles Aktuelle in der Kirchengemeinde informiert. Neben den Gottesdienstterminen sind Hinweise zu den Corona-Auflagen oder auch Links zur Landeskirche und zu den YouTube-Andachten eingestellt. „Auf unserer Homepage werden auch alle Gruppen und Kreise vorgestellt“, erklärt Hubertus Kröner, der mit vielen Ehrenamtlichen die Daten zusammengetragen und in das Format der Homepage gebracht hat. Sie erscheint nicht nur in einem neuen Design, sondern ist technisch so gestaltet, dass sie auch auf Smartphone und Tablet gut gelesen werden kann. Ein Terminkalender ist ebenfalls abrufbar. Pfarrer Oberlinger dankt allen Beteiligten für ihr Engagement: „Wir sind sehr froh, dass unsere Homepage nun in einem zeitgemäßen Design erscheint und für die Kommunikation in der Gemeinde zur Verfügung steht.“