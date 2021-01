Die neue Dienstanweisung des Bistums Speyer räumt der Neustadter Pfarrei Heilige Theresia von Avila zwar die Möglichkeit ein, wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern. Die Verantwortlichen vor Ort haben sich nach der Verlängerung des Lockdowns aber entschieden, bis 16. Februar darauf zu verzichten. Das teilen Pfarrer Benno Riether und Dekan Michael Janson mit. Die Priester feiern die Werktagsgottesdienste sowie eine Vorabendmesse und eine Messe am Sonntag ohne Anwesenheit von Besuchern. Die Kirchen bleiben tagsüber zum Gebet geöffnet. Sonntagsgedanken, die dazu anregen, liegen aus. Des Weiteren stehen die Hauptamtlichen für persönliche Gespräche per Telefon zur Verfügung.

Sonntagsbriefe zu haben

Auch die protestantische Kirchengemeinde Haardt hat vorerst alle Gottesdienste gestrichen. Das Gotteshaus ist aber sonntags von 10.30 bis 11.30 zur Andacht geöffnet. Sonntagsbriefe zum Mitnehmen liegen aus, wer in den Verteiler aufgenommen werden will, kann sich melden per E-Mail an pfarramt.haardt@evkirchepfalz.de oder unter Telefon 83790. bgu