Bei künftigen Anlässen will die Polizei „andere Maßstäbe“ anlegen als am vergangenen Montagabend: Das hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag auf Nachfrage mitgeteilt. Gemeint sind Protest-„Spaziergänge“ gegen die Corona-Vorschriften, wozu sich am Montag insgesamt rund 1450 Menschen in 14 Orten in Vorder- und Südpfalz versammelt hatten. Zu diesen Orten gehörten Neustadt mit etwa 80 Menschen sowie Haßloch mit etwa 50 Teilnehmern, beide Aktionen verliefen friedlich. Indes hatten die wenigen anwesenden Ordnungskräfte auch nicht kontrolliert, ob gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde. In Neustadt seien nach Rücksprache mit dem städtischen Ordnungsamt keine polizeilichen Maßnahmen getroffen worden, da von der Aktion keine Gefahr oder Aggression ausgegangen sei und zudem Kinder dabei gewesen seien, so die Polizei. Die Stadtverwaltung bestätigt das auf Anfrage. Allerdings „erfolgt nun eine genaue Nachbetrachtung zwischen Polizei und Ordnungsbehörde, wie künftig mit solchen nicht angemeldeten Versammlungen im Wiederholungsfall umgegangen wird“. Wie am Dienstag berichtet, hatten sich die „Spaziergänger“ auf dem Hetzelplatz gesammelt, waren ab 18.40 Uhr durch die Fußgängerzone gezogen und hatten sich gegen 19.45 Uhr wieder aufgelöst.