Gegner der Corona-Politik sind am Montagabend auch in Haßloch und Deidesheim auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigshafen war nur die Veranstaltung in Deidesheim genehmigt. Rund 80 Menschen versammelten sich demnach um 18 Uhr auf dem Stadtplatz und zogen dann durch die Innenstadt. Die Veranstaltung sei „friedlich und störungsfrei“ gewesen, so eine Sprecherin der Behörde. Bereits vor einer Woche hatte es in Deidesheim eine angemeldete Protest-Kundgebung gegeben, an der rund 50 Bürger teilgenommen hatten. In Haßloch versammelten sich laut Polizei rund 50 Menschen auf dem Rathausplatz und dem Pfalzplatz. Störungen habe es auch dort nicht gegeben, so die Polizei.