Dass die AfD für Sonntag, 13 Uhr, zu einer Wahlkampfveranstaltung am Saalbau mit Spitzenkandidatin Alice Weidel eingeladen hat, ruft nun auch Gegendemonstranten auf den Plan. Nach Informationen der Stadt ist unter dem Motto „Nazis morden, der Staat schaut zu - Für Demokratie ohne Faschismus“ eine Kundgebung angemeldet worden. Maximal 75 Personen dürften an dieser Gegenveranstaltung teilnehmen, die Corona-Auflagen seien zu beachten, so die Stadt. Angemeldet ist die Kundgebung von 12.30 bis 16.30 Uhr. Vorgesehen sei ein Aufzug durch die Innenstadt mit der Route Marktplatz, Kellereistraße, Laustergasse, Konrad-Adenauer-Straße, Karl-Helfferich-Straße, Exterstraße, Landauer Straße und Hetzelplatz. Am Hetzelplatz soll es eine Abschlusskundgebung geben. Aufgrund der Versammlungen müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, warnt die Verwaltung.