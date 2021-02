Rund 250 Traktoren haben bei einer Protestfahrt durch Neustadt am Dienstagvormittag gegen die für Mittwoch geplante Verabschiedung des Insektenschutzgesetzes im Bundeskabinett und gegen die geänderte Pflanzenschutz-Verordnung demonstriert. Dazu aufgerufen hatten der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd und die Organisation „Land schafft Verbindung“. Ab 8.30 Uhr hatten sich die Fahrer mit ihren schweren Fahrzeugen am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Mußbach gesammelt, von dort ging es über den AVG-Kreisel durch die Innenstadt. Gegen 10.15 Uhr löste sich der Zug wieder auf. Auf eine Kundgebung wie im November 2019 war wegen Corona verzichtet worden. Laut Polizei verlief der Protest ohne besondere Vorfälle. Nur zwischen Mußbach und Kreisel musste ein Müllfahrzeug kurz pausieren, damit die Traktoren nicht getrennt wurden. Etliche Teilnehmer machten sich von Neustadt auf den Weg durchs Tal nach Kaiserslautern, wo eine zweite Protestfahrt veranstaltet wurde.