120 Fahrradfahrer treten vom 21. Juli an in der Pfalz bei der Vortour der Hoffnung in die Pedale, um gemeinsam mit Engagierten in ihren Zielorten Geld für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. Das Gelände der SG Mußbach wird zum Auftakt gleich am Freitag, 21. Juli, das Ziel sein. Dort wird es ein Unterhaltungsprogramm geben, zu dem auch ein Fallschirmabsprung der Kunstturnlegende Eberhard Gienger gehört. Weitere Ziele an dem Tag: der Holiday-Park in Haßloch und Maikammer. Insgesamt wird die Strecke am ersten Tag 118 Kilometer lang sein.

Auch an den beiden Folgetagen werden die Radler bei ihren Touren, die jeweils in Bad Dürkheim starten, Ziele in der Vorderpfalz ansteuern. Bei den Touren werden ebenso Spenden gesammelt in bei den Etappenzielorten wie Mußbach. Daher ruft die Stadt Vereine, Privatpersonen und Unternehmen auf, sich ebenfalls mit Spendenaktionen zu beteiligen. Spendendosen wird es in der Tourist-Information und in Geschäften geben. Wer sich beteiligen wolle, kann sich per E-Mail an stadtmarketin@neustadt.eu für eine Spendendose anmelden. Zusatzaktionen am 21. Juli können ein Kuchenverkauf oder Flohmarkt sein. „Möglichkeiten der Hilfe sind unbegrenzt“, so die Verwaltung. Sie ruft zudem alle Interessierten zum Besuch des SG-Geländes auf. Das Motto lautet: feiern und helfen. Übrigens wird Gienger nicht der einzige Promi sein: Ex-Box-Weltmeister Sven Ottke radelt mit, und Lukas Otto (früherer Finalist von Deutschland sucht den Superstar) sorgt ebenso für Musik wie Oliver Mager, denn die Gesangsgröße aus dem Mainzer Fasching hat ein Vortour-Lied komponiert.