In der Nacht auf Samstag hat die Polizei in Neustadt gleich zwei betrunkene Fahrradfahrer erwischt. „Beide konnten jedoch bei ihrer nächtlichen Tour ihre Räder nur noch in Schlangenlinien auf der Straße halten“, berichtet die Polizei, die von einer Promilletour durch Neustadt spricht. Atemalkoholtests ergaben Werte von 2,86 und 3,09 Promille. Ihre Fahrten waren damit beendet, beiden Männern im Alter von 23 und 63 Jahren wurden Blutproben entnommen. Außerdem wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.