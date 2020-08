Bei den Bauarbeiten zum Projekt „Wasser in die Stadt“ musste am Samstag eine Roteiche gefällt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hätten Vertreter der städtischen Grünflächen- und Tiefbauabteilung, der Baufirma sowie ein Baumsachverständiger am vergangenen Freitag festgestellt, dass die Wurzeln der vier Bäume am Klemmhof/ Ecke Badstubengasse zu weit in die Pflasterfläche der zukünftigen Wasserbecken hineinragen. Deshalb müssten die Wurzeln eingekürzt werden. Laut Stadtverwaltung hätten die Fachleute jedoch entdeckt, dass das Wurzelwerk der nördlich stehenden Roteiche „durch bereits vorhandene Überbauung“ bereits geschädigt war. Würden seine Wurzeln gekürzt, drohe der Baum nicht mehr standsicher zu sein, so die Fachleute. Eine Baumpflegefirma fällte die Roteiche am Samstag, um einen Baustillstand in diesem Bereich zu vermeiden.