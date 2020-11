Fußgänger können ab Mittwoch, 18. November, bis auf Weiteres nicht mehr den Weg zwischen der Einfahrt Tiefgarage Klemmhof und der Waffeleria in Richtung Hauptstraße in Neustadt nutzen. Grund sind nach Angaben der Stadtverwaltung Aufbrucharbeiten im Kreuzungsbereich Badstubengasse/ Laustergasse für das Projekt „Wasser in die Stadt“. Die Hauptstraße ist über den Marstall/ Landschreibereistraße oder über die Laustergasse/ Kellereistraße zu erreichen. Die fußläufige Verbindung zwischen Hauptstraße und Badstubengasse entlang der Geschäfte im Bereich Klemmhof bleibt weiterhin offen – ebenso wie der Zugang zur öffentlichen Toilette Ecke Badstubengasse. Dort wird es, je nach Baufortschritt, kurzzeitige Sperrungen geben.