Hauruck für die letzten Handgriffe: Entlang des Klemmhofs wurde am Donnerstag das lang ersehnte Grün gepflanzt. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der erste Bauabschnitt zum Projekt „Wasser in die Stadt“ nach einem Jahr Bauzeit in den Endzügen ist. So hieven Kerstin Sommer und Garrij Birch von der Flörchinger Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Guntersblum einen Baum an die richtige Stelle auf dem Plateau oberhalb der Klemmhof-Tiefgarage. Auch die Hochbeete vor dem Stöhr Werk und der Waffeleria werden bestückt – unter anderem mit verschiedenen Stauden wie der Weichen Bärentatze, Gräsern, dem immergrünen Schneeball, dem Schein-Sonnenhut sowie Geranien als Bodendecker. „Es kommen noch ein paar Blühpflanzen dazu, die wurden leider noch nicht geliefert“, sagt Projektleiterin Kerstin Baum auf Anfrage.

Sie freut sich darüber, dass sich sowohl die Inhaber der Waffeleria als auch Designer Thomas Maria Stöhr bereiterklärt haben, die Beete vor ihren Geschäften zu gießen. „Der Regen hat uns noch einmal etwas zurückgeworfen, aber jetzt sind wir an den letzten Handgriffen“, so Baum. Zumindest sind es fast die letzten: Denn solange noch Parkplätze für das DRK-Testzentrum im Klemmhof vorgehalten werden müssen, muss die Tiefgarage offen bleiben. Deshalb wird der Eingang nahe dem Elwedritschebrunnen erst dann saniert, wenn das Testzentrum nicht mehr gebraucht wird.