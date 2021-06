Worauf legen die Haardter in ihrem Dorf Wert? Wie soll der Ort einmal aussehen? Am Samstag können sie sich mit ihren Ideen in einem Online-Workshop einbringen.

Bürger der Haardt können an der zukünftigen Entwicklung ihres Dorfs mitarbeiten – in einem Workshop am kommenden Samstag. Bei dem vom Land initiierten Stadtdörfer-Projekt sollen ein Profil und dorfspezifische Ziele erarbeitet werden sowie Leitprojekte benannt und diskutiert werden.

Als Grundlage dient eine Befragung unter den Haardtern. Darin haben diese bereits Themen genannt, die ihnen wichtig sind und die in der Entwicklung der Haardt besonders berücksichtigt werden sollen. Wegen der Pandemie muss der Workshop digital stattfinden.

Ergebnisse öffentlich präsentiert

Um 13 Uhr werden die Ergebnisse aus der Bürgerbefragung präsentiert und Informationen zum Stadtdörferprojekt öffentlich auf dem Youtube-Kanal der Stadt unter https://bit.ly/2TbOJBZ bekanntgegeben. Ab etwa 14 Uhr startet der interaktive Teil des Workshops, zu dem eine Anmeldung erforderlich ist. Um 17 Uhr werden die Ergebnisse erneut ohne Anmeldung auf Youtube dargelegt.

Eine Anmeldung ist bis Freitag, 11. Juni, 12 Uhr, möglich unter Angabe von Vor- und Zuname sowie Anschrift, per E-Mail an info@stadtimpuls.com. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 60 begrenzt. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, entscheidet das Los.