Zu einem viertägigen Sommerfest lädt das „Projekt 51“ von Donnerstag an in das Kulturzentrum „Kantine 16“ am Neustadter Hauptbahnhof. Bis Sonntag, 18. Juni, stehen zu verschiedenen Zeiten akustische und elektronische Musik, ein Kinderprogramm, eine Literaturveranstaltung, ein Tanz-Workshop sowie kulinarische Angebote auf dem Programm. Das Motto lautet „Das neue Wir!“.

Bereits ab Donnerstag sind Interessierte dazu aufgerufen, Bücher am Bartresen abzugeben, die dann gesammelt und von Florian Arleth, dem Chef des Haßlocher „Brot & Kunst“-Verlags, am Sonntag um 15 Uhr kommentiert vorgestellt werden. Musik verschiedenster Couleur gibt es am Donnerstag ab 20 Uhr und am Freitag ab 19 Uhr. Zur späteren Stunde steht dabei jeweils Dance-Flor-Music auf dem Plan. Ein Kunst-Kreativ-Programm für Kinder mit Anne Coels & Anja Radu steht am Samstag, 17. Juni, von 14 bis 16 Uhr an. Elektronische Musik und Visuals folgen ab 18 Uhr.

Am Sonntag, 18. Juni, ist ab 13 Uhr auch noch ein Tanz-Workshop mit Arianne Hoffmann und Liam Clancy geboten. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.projekt51.com oder www.quellwassertransport.de.