Lachen-Speyerdorf startet mit der Wein- und Froschkerwe in die Weinfestsaison: Fünf Tage Programm mit Umzug, Musik, Entenrennen und vielen Angeboten.

Am Freitag, 24. April, startet Lachen-Speyerdorf mit der Speyerdorfer Wein- und Froschkerwe wieder in die Weinfestsaison. Bis einschließlich Dienstag, 28. April, laden Schausteller und Höfe zum Verweilen und Genießen ein.

Los geht es am Freitag um 18.15 Uhr mit dem Kerweumzug, an dem sich zahlreiche örtliche Vereine beteiligen. Von den Obergärten führt der Zug durch die Flugplatzstraße, die Langensteinstraße, Teile der Haßlocher Straße und die Lilienthalstraße bis zum Froschbrunnen. Dort eröffnen Ortsvorsteherin Fabienne Gerau-Frisch, Weinprinzessin Lena Hofsäß und das neu gekrönte Froschkönigspaar die Kerwe offiziell. Ab 19 Uhr sorgt der Musikverein Lachen-Speyerdorf für den musikalischen Auftakt.

Am Samstag laden ab 16 Uhr die Notenhüpfer, das Froschkönigspaar und das StartUp-Orchester des Musikvereins zum Froschkonzert am Froschbrunnen ein. Am Abend tritt beim Musikverein der Mandelblütenexpress Gimmeldingen auf.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit der Pflanzenbörse der Obst- und Gartenbaufreunde. Bis 17 Uhr gibt es dort für Liebhaber von Zier- und Nutzpflanzen ein Angebot bekannter und seltener Gewächse. Zeitgleich findet bei der Landjugend der traditionelle Kerwegottesdienst statt. Um 11 Uhr startet außerdem das vom THW organisierte Entenrennen. Die Qualifikationsläufe beginnen ab 11.30 Uhr, die Finalläufe um 18 Uhr. Gegen 19 Uhr folgt die Siegerehrung. Außerdem spielt der MV Königsbach von 11 bis 14 Uhr im Hof des Musikvereins. Die Landfrauen laden am Kerwesonntag ab 13 Uhr in der Trautz’schen Mühle zum Kerwe-Café mit Waffeln, Kaffee und Kuchen ein.

Montag und Dienstag herrscht buntes Kerwetreiben. Am Dienstag spielt der Musikverein Lachen-Speyerdorf von 19 bis 22 Uhr in seinem Hof. Während der gesamten Kerwe öffnet außerdem der für seine Drechsel- und Schnitzarbeiten bekannte Hans Herrmann seine Werkstatt. Auch der Kerwefrosch „Kerwi“ der Strick-Stubb ist wieder erhältlich.