Das Team Offene Jugendarbeit (TOJ) des Neustadter Jugendamtes hat sich einiges einfallen lassen, damit Kindern auch bei Regenwetter in den Herbstferien nicht langweilig wird.

Im Jugendtreff West stehen in der ersten Ferienwoche ab dem 12. Oktober unter anderem Ausflüge in den Luisenpark für Mädchen und in den Holiday Park für alle Kinder im Programm. „Do it yourself“ – Mach es selbst – heißt es in beiden Ferienwochen, wobei die Projekte in der zweiten Woche etwas kniffliger sind. Ponys im Wald, ein Ausflug zur Kartbahn für Jungs oder der Besuch eines Escape Rooms sind außerdem geplant. Weitere Informationen unter Telefon 06321/484665, E-Mail an jugentreff-west@neustadt.eu sowie auf der Facebook- oder Instagram-Seite des Jugendtreffs West.

Das Jugendcafé plant für die erste Ferienwoche den Besuch einer Bowlingbahn, einen Bastel-Aktionstag sowie einen Ausflug für Mädchen mit Übernachtung im Zelt auf dem Jugendcafé-Gelände. Auch die Kartbahn Mannheim, ein Parcours-Training und ein Rap-Workshop mit den „Rapagogen“ aus Mannheim stehen auf dem Plan. In der zweiten Woche werden ein Turnier-Mix-Tag, ein Spiel- und Spaßtag „Zeitreise“ sowie ein Pferde-Erlebnistag angeboten. Infos unter Telefon 06321/189170, E-Mail an jugendcafe@neustadt.eu oder auf Facebook und Instagram.

Das Ferienhitsbüro bietet vom 12. bis 16. Oktober einen Trommelworkshop an, täglich von 9 bis 16 Uhr. Eine Frühbetreuung ist ab 8 Uhr möglich. Anmeldung und Infos unter www.nw4you.de, Telefon 06321/8551624 oder E-Mail: ferienhits@neustadt.eu. Aufgrund der Corona-Verordnung werden alle Kontaktdaten erfasst. Auch muss zu jeder Aktion ein Mund-Nasen-Schutz mitgebracht werden.

Bei allen Angeboten sind die Altersbeschränkungen zu beachten.