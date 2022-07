Nach zweijähriger Pause feiert Neustadt wieder das Deutsche Weinlesefest. Wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat, laufen die Planungen für die Veranstaltung vom 23. September bis 10. Oktober auf Hochtouren. Höhepunkt ist der große Winzerfestumzug, der am Sonntag, 9. Oktober, um 13.30 Uhr startet. Das Winzerdorf mit den Haiselschern ist von 23. September bis 10. Oktober geöffnet. Ab 30. September gibt es auf dem Bahnhofsvorplatz zudem einen Jahrmarkt sowie auf dem Hetzelplatz das Winefestival. Am 30. September wird abends auch die neue Deutsche Weinkönigin im Saalbau gekrönt, die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin ist dann eine Woche später am 7. Oktober. Zum Rahmenprogramm gehören zudem ein verkaufsoffener Sonntag (2. Oktober) und die große Pfalzweinprobe der Weinbruderschaft (8. Oktober).