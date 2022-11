Das Schadstoffmobil kommt zum letzten Mal für dieses Jahr nach Neustadt: Es steht am Freitag, 2., und Samstag, 3. Dezember, auf dem Wertstoffhof (Nachtweide 7b). An beiden Tagen können laut Mitteilung des Neustadter Eigenbetriebs Stadtentsorgung (ESN) im Haushalt angefallene Problemabfälle abgegeben werden. Geöffnet ist das Schadstoffmobil am Freitag von 8 bis 11.45 und von 13 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12.30 Uhr.

Problemabfälle sind Abfälle mit einem besonderen Gefahrenpotenzial. Folgende Materialien können laut ESN beim Schadstoffmobil abgegeben werden: Pflanzen- und Holzschutzmittel, Putz- und Reinigungsmittel, Altfarben und -lacke, Lösungsmittel und sonstige Chemikalien sowie Spraydosen.

Folgende Abfälle können während des gesamten Jahres – nach Terminvereinbarung – auf dem Wertstoffhof abgegeben werden: Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien, Akkus, Autobatterien, Altmedikamente, Dispersionsfarben, Altöl, Altfette, PU-Schaumdosen und Feuerlöscher.

Das Schadstoffmobil steht am Freitag und Samstag am Hinterausgang bei der Einfahrt zum städtischen Bauhof. Eine Beschilderung wird entsprechend aufgebaut. Da laut ESN die Abgabe der Problemabfälle räumlich getrennt von den sonstigen Anlieferungen auf dem Wertstoffhof erfolgt, ist hierfür keine vorherige Terminbuchung notwendig.