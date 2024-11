Etliche Haushalte in Gimmeldingen haben Post vom Ortsbeirat bekommen: Es geht um das Rattenproblem, das in einigen Straßenzügen im Grenzbereich von Gimmeldingen und Königsbach herrscht. Jetzt sind die Bürger gefragt. Worauf diese ganz besonders achten sollen.

Krankheitsbedingt war der Ortsbeirat Gimmeldingen vergangene Woche ganz schön dezimiert. Die verbliebenen Köpfe konnten sich aber zumindest über die aktuellen Themen austauschen. „Und jeder hat ein Infopaket mitgenommen und konnte dieses dann am Feiertag an die Haushalten verteilen“, sagt Ortsvorsteher Jens Wacker ( SPD) im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Ihm und dem ganzen Ortsbeirat sei die Informationskampagne als nächster Schritt bei der aktuellen Rattenproblematik extrem wichtig, betont Wacker.

Denn das Problem besteht schon seit geraumer Zeit. „Bislang liegen aber nur vereinzelte Meldungen vor. Jetzt erhoffen wir uns, dass wir ein Gesamtbild bekommen können“, erklärt Wacker. Denn die Bürger werden dazu aufgerufen, Rattensichtungen umgehend zu melden – am besten per E-Mail direkt an die Ortsverwaltung: ov-gimmeldingen@neustadt.eu. „Wir appellieren eindringlich an die Bürger, uns mit Meldungen zu unterstützen“, so Wacker. Das verteilte Infopaket solle ferner dabei mithelfen, „dass alle erfahren, dass es diese Problematik gibt“. Und die Schreiben werden genutzt, um die Bürger zu sensibilisieren und zu informieren, wie Essensreste richtig entsorgt werden können, ohne dass man dadurch Ratten anlockt.

Gezielte Bekämpfung

Mit im Boot ist inzwischen der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN). Er erarbeite Strategien zur Bekämpfung und bewerte die Gesamtsituation. „Wir müssen bei dem Thema ja zielgerichtet vorgehen, damit wir erfolgreich sind“, bekräftigt Wacker. Er setzt daher auch unverändert auf einen engen Austausch und eine enge Zusammenarbeit mit Alexandra Schaupp (CDU), der Ortsvorsteherin von Königsbach. Dort sei man schon länger mit dem Rattenthema befasst, sodass man künftig gemeinsam vorgehe und alles abstimme. Denn eine Ortsgrenze spiele im Alltag der Tiere ja keine Rolle. Der ESN sei in Königsbach bereits tätig. Von diesen Erkenntnissen könne Gimmeldingen profitieren.

Wacker hofft auf einen Erfolg der Informationskampagne. „Wir wollen damit niemanden erschrecken. Aber die Bürger sollen Bescheid wissen, was in ihrem Wohnumfeld passiert“, sagt der Ortsvorsteher. Im Idealfall helfe der Appell doppelt: Indem die Bürger künftig ihren Abfall so entsorgen, dass keine Tiere angelockt werden, und indem durch Meldungen die ESN-Experten genau wissen, wo genau die Ratten unterwegs sind, damit sie gezielt bekämpft werden können.