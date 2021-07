Diese Woche hat es große Probleme bei der Leerung der Biotonnen gegeben, wie der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) am Freitag mitteilte. Mehrere Fahrer seien ausgefallen, sodass die Sammelwoche nicht habe abgeschlossen werden können. Die Biotonnen in Königsbach, Gimmeldingen und Haardt seien ungeleert stehengeblieben. „Die Leerungen werden am Montagmorgen nachgeholt“, verspricht der ESN.