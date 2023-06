Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Jahre intensive Vorbereitung stecken in der Ausstellung „Auftakt des Terrors“, die jetzt zeitgleich bundesweit an 16 Orten mit frühen Konzentrationslagern der Nationalsozialisten gezeigt wird – sowie an zentraler Stelle in Berlin. Auch die Neustadter Gedenkstätte für NS-Opfer hat sich eingebracht und eröffnet ihre Schau am Dienstag mit spannenden Extra-Beiträgen im Klemmhof.

Und schon wieder so ein dunkles Gedenkdatum! Vor 90 Jahren, am 10. März 1933, wurde in Neustadt in der Turenne-Kaserne ein sogenanntes Schutzhaft- und Arbeitslager in Betrieb