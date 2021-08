Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht über das Thema Altenpflege sowie die Arbeitsbedingungen und Löhne der Pflegekräfte gesprochen wird. Beim DRK-Altenheim Rotkreuzstift läuft die neue Ausbildung. Beim Besuch vor Ort wollten wir wissen: Was reizt die Neulinge am Beruf?

An ihrem ersten Praxistag lernten die drei neuen Pflegeschüler am Montag ihren Arbeitsplatz im DRK-Altenheim Rotkreuzstift kennen. Die generalistische Pflegeausbildung führt die Auszubildenden in den drei Jahren auch in andere Bereiche wie Krankenhaus, Kinderkrankenpflege oder Psychiatrie. Die drei Neuen haben sich bewusst für die Altenpflege als Schwerpunkt entschieden.

Für David Piecha war es ein langer Weg, bis sich der 33-Jährige an einen Berufswechsel wagte. Vorher hatte er 16 Jahre als Friseur gearbeitet. Aber der Mann aus Kaiserslautern hatte schon lange die Idee, eine Ausbildung in der Pflege zu machen. Er fand dabei jedoch nicht den Weg aus der bisherigen Berufsroutine. Der Knackpunkt war dann Corona. Mehrere Wochen konnte er nicht als Friseur arbeiten und stellte sich ernsthaft die Sinnfrage. Der Zufall kam zu Hilfe. Monika Bohnert, die ebenfalls in Kaiserslautern lebt und das Rotkreuzstift leitet, ist Kundin in dem Friseursalon. Sie bekam das Interesse von Piecha mit. Und so kam es doch noch zum beruflichen Neuanfang. „Ich bin sehr gläubig und jetzt sehr stolz, beim Roten Kreuz zu sein“, sagt Piecha und zeigt auf das kreuzförmige Werteemblem der Schwesternschaft. Sein Leben verlief bereits sehr bewegt. Mit 20 Monaten wurde der gebürtige Bolivier adoptiert. Sein Ziel ist auch, „einmal meine Eltern zu pflegen“.

15 Bewerber

Und die Maori-Tattoos, die aus seinem Pflegekittel überall hervorblitzen, verraten viel über seine Einstellung. Er zeigt auf eine stilisierte Maske. Sie bedeute „ohne Furcht“. Auch die beiden anderen Starter im Pflegeberuf, die 24-jährige Anna Matyszkiel und der 18-jährige Dennis Samuel Degen, sehen ihre Erfüllung in der Arbeit mit Menschen.

15 Bewerber gab es beim Rotkreuzstift für die Ausbildung. Noch leidet der Pflegeberuf unter mangelnder Akzeptanz bei den jungen Leuten. Dabei hat sich mit der neuen Ausbildungsordnung auch die Bezahlung leicht verbessert. Nach Tarif gibt es im ersten Jahr rund 1100 Euro brutto. Dennoch wissen die Verantwortlichen wie Pflegepädagogin Ute Baum und Oberin Heike Diana Wagner, dass sie sich mit ihrer Einrichtung in einer Konkurrenzsituation mit vielen anderen Häusern befinden.

„Haben ein hohes Niveau“

Oberin Wagner: „Wir bieten auch nach der Ausbildung Entwicklungsmöglichkeiten. Währenddessen sind ergänzende ,soft Skills’ im Hause wichtig: Unterstützung bei der Wohnungssuche, Wertschätzung und die intensive Anleitung.“ Im Rotkreuzstift sind aktuell alle 60 Betten belegt, 40 Pflegekräfte und 40 weitere Mitarbeiter kümmern sich um die Bewohner. Die Ausbildung in Neustadt erfolgt mit Blockunterricht an der Pflegeschule des Hetzelstifts, die weiteren praktischen Stationen neben der Altenpflege finden im Verbund mit Krankenhaus, Psychiatrie und ambulanter Pflege statt.

Für Baum ist die neue Ausbildung eine Verbesserung. „Im Ausland ist die Pflege schon meistens ein Studium und schon lange generalisiert. Aber auch in Deutschland haben wir ein sehr hohes Niveau“, betont sie. Bei einer ersten Praxisanleitung für Pflegeschüler Piecha ist Annica Frischauf in die Rolle einer Bewohnerin geschlüpft. Frischauf ist bereits im dritten Ausbildungsjahr und engagiert sich als Patin und Ansprechpartnerin für die Neuankömmlinge. Piecha zeigt, dass er in den ersten Theoriewochen in der Pflegeschule gut aufgepasst hat. So weiß er, wie wichtig die richtige Einstellung der Rollatorhöhe für eine gute Fortbewegung der Senioren ist. Ausbilderin Baum zeigt, wie Frischauf als korrekt aus dem Bett und in die Bewegung gebracht wird. Dabei sind viele Details zu beachten, schon bevor die Pflegekraft das Zimmer eines Bewohners betritt.