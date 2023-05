Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die private Kindertagesstätte Käferkiste im Quartier Hornbach in Neustadt wird weiterhin in Eigenregie der Eltern verwaltet. Ursprünglich war überlegt worden, sie in die Trägerschaft der Arbeitwohlfahrt (Awo) zu überführen. Doch die Vorstellungen waren zu verschieden.

Im April hatte der Hauptausschuss des Stadtrats dem Plan zugestimmt, die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt zuzuführen. Nach einer gewissen Übergangszeit wäre