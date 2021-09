Der zweite Flohmarkt am Samstag im Weinkeller Emil Deutsch in Gimmeldingen hat laut Ortsvorsteherin Claudia Albrecht weitere 1500 Euro für die Flutopfer in Mayschoß eingebracht. Beim ersten Termin eine Woche zuvor waren 1640 Euro eingenommen worden. Am Samstag ist die letzte Möglichkeit für Flohmarkt-Freunde von 11 bis 18 Uhr. Spenden auch möglich an das Konto von Stadt und Freiwillige Feuerwehr. Kontoinhaber: Stadt Neustadt, IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03, Verwendungszweck: Katastrophenhilfe Mayschoß.