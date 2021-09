Bei dem ersten von drei geplanten Flohmärkten zugunsten der Flutopfer in Mayschoß haben die Veranstalter im Weinkeller Emil Deutsch in der Gimmeldinger Kurpfalzstraße 1640 Euro eingenommen. Entstanden ist der Flohmarkt aus einer privaten Initiative von Jutta Rapp, ihrem Mann Günther sowie Helfern aus der Nachbarschaft. Der Kuchenverkauf zum Mitnehmen sei so gut angenommen worden, dass die Anzahl der Kuchen am kommenden Samstag verdoppelt werde, teilt Jutta Rapp mit. Die nächsten Flohmarkttermine sind am 11. und 18. September, jeweils von 11 bis 16 Uhr.