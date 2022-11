Lea Devant ist der 75. Prinz Vino Palatina. Sie überstand eine dreijährige Wartezeit auf ihr Amt, die eigentlich geheim bleiben sollte und musste sich zum Schluss dann doch noch beeilen.

Schon vor ein paar Jahren stand fest, dass Lea Devant der 75. Prinz Vino Palatina des Neustadter Karnevalvereins (KVN) werden würde. Allerdings ahnte niemand, dass sie bis zum November 2022 würde warten müssen – denn Corona machte den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung.

Es ist immer ein wohlgehütetes Geheimnis, wer die Aufgabe des Prinzen in der kommenden Kampagne übernehmen wird. Nur der innerste Kreis des KVN-Präsidiums kennt die Namen auf der geheimen Liste, die meist schon die Planung für die kommenden fünf Jahre beinhaltet. Erst bei der Inthronisierung erfahren die Mitglieder von der Wahl, die längst stattgefunden hat. Nur bei Lea Devant war es ein wenig schwierig.

„Das Präsidium wählt die Kandidaten aus und spricht sie diskret an. Wer zustimmt, muss anschließend schweigen. Bei mir bedeutete dies, drei Jahre lang den Mund zu halten oder auf Fragen ausweichend zu antworten“, erzählt die 21-Jährige. Leider liege ihr das Lügen auf direkte Fragen gar nicht und das sah man ihr an.

Ein Kleid, ein Fotograf

Normalerweise beginnt die Vorbereitungszeit des Prinzen der kommenden Session noch während der laufenden Kampagne. „Wir waren vorsichtig, denn wir rechneten insgeheim damit, wieder keinen Karneval feiern zu können“, erzählt Lea Devant. Als im Juni die ersten Zeichen auf eine mögliche Kampagne hinwiesen, hieß es, endlich loszulegen.

Hut statt Krönchen: Lea I. Foto: KVN/gratis

Es wurde ein Kleid gekauft, ein Fotograf für die Bildstrecken engagiert und das wichtigste Utensil in Angriff genommen: der Prinzenorden. Es sei ein längerer Prozess vom Entwurf bis zum fertigen Orden, sagt sie. Viele Mails gingen hin und her, Lieferengpässe erschwerten die Termineinhaltung und auch die Tatsache, dass offensichtlich alle Vereine gleich spät begonnen hatten. Lea brauchte Autogrammkarten und erhielt vom Vorgängerprinzen das traditionelle Prinzessinnenbuch, vergleichbar mit einem Poesiealbum – gleich mit erstem Eintrag.

Weitere Insignien des Prinzen, die jedoch nicht in den persönlichen Besitz übergehen, sondern vereinseigen bleiben, sind das Zepter, das schon sehr alt ist, der schwere und warme Umhang, der meist nur im Straßenkarneval zum Einsatz kommt und der Hut. Dieser ist außergewöhnlich und eine Besonderheit, die den KVN auszeichnet, denn normalerweise wird ein Krönchen getragen.

Seit 2007 beim KVN

Ihren ersten Auftritt absolvierte Lea I. bereits einen Tag nach ihrer Amtsübernahme bei der Inthronisierung eines Kollegen in Frankenthal. Dort lief sie sich schon mal warm für die Schlüsselübergabe im Neustadter Rathaus. Ja, noch sei sie nervös. Doch es beruhige sie, dass sie ein gutes Team an ihrer Seite wisse, sagt Lea, die seit 2007 im Verein ist. Sie habe bei der kleinsten Garde begonnen und sei seitdem immer dabei. Deshalb bedarf es auch keines großen Coachings seitens des Vereins, denn man habe ja immer gesehen, was zu tun sei, erzählt die junge Frau, die im Elmsteiner Tal wohnt.

Zurzeit macht sie noch bis zum kommenden Frühjahr bei der Stadtverwaltung Bad Dürkheim eine Ausbildung zur Kauffrau im Bereich Tourismus und Freizeit. Noch habe ihr Oberbürgermeister Marc Weigel keinen Job in der Neustadter Stadtverwaltung angeboten, was er bei der Schlüsselübergabe jedoch angeregt hatte.