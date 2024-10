Historische Mauern, aber auch Grabstätten und geschichtsträchtige Kulturdenkmäler: Sie prägen das Stadtbild von Deidesheim. Auf diesen Spuren wandelten nun Kulturinteressierte. Schauspielerin Tanja Götemann alias „Die Schwarze Dame“ hat sie mit auf die Reise genommen.

Die Dunkelheit bricht herein. Kaum jemand befindet sich auf dem Weg zum Wegekreuz an der alten Hohl in Deidesheim.