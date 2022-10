Die Hambacher Songwanderung am Samstag, 8. Oktober, ist für alle Beteiligten eine Premiere. Für den Pfälzerwald-Verein Hambach, der sie veranstaltet, ebenso wie für Ede Eber-Huber. 111 Folk- und Rocksongs zum Mitsingen hat der Haardter im Gepäck, seit 25 Jahren prägt er die Neustadter Musikszene – mal mit Band, mal solo. Die Songwanderung ist aber auch für ihn Neuland. Gewandert wird am Haardtrand entlang; an mehreren Stationen zwischendurch ist dann genügend Zeit für kleine Wunschkonzerte. „Es ist ein abwechslungsreiches Mitsingprogramm, das Spaß macht und immer jeweils Appetit auf die nächste Haltestation“, sagt der Musiker. Die Strecke ist rund acht Kilometer lang, Treffpunkt ist um 13 Uhr in Hambach. Nähere Information bei der Anmeldung (mit Personenzahl und Telefonnummer) per E-Mail: weiteloog@pwv-hambach.de.