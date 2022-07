Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war die Stimmung in Mußbach zum Auftakt des Eselshautfestes natürlich ausgelassen. Ein Gast war am Freitagabend besonders aufgeregt: die zehnjährige Leni Dörlich. Sie besucht die vierte Klasse der örtlichen Grundschule und hatte bei der Festeröffnung einen großen Auftritt.

Denn Leni Dörlich ist die erste Mußbacher Traubenblütenprinzessin. „Sie wird den Ort nun gemeinsam mit unserer Weinprinzessin repräsentieren“, sagt Ortsvorsteher Dirk Herber. Auf seine Initiative hin kam es zur neuen Mußbacher Hoheit. Leni Dörlich schrieb dem Ortsvorsteher vergangenes Jahr einen Brief und fragte, ob nicht auch ein Kind eine Prinzessinnenaufgabe in Mußbach bekommen könnte. Natürlich mit „Traubensaft statt Wein“, betont die heute Zehnjährige in ihrem Brief. Die Botschaft kam an. Er sei „sehr gerührt“ gewesen und fand die Idee der jungen Mußbacherin richtig klasse. „Wir wollen ab sofort auch dem Nachwuchs eine Chance geben, Mußbach zu repräsentieren.“

Und damit Leni I. ihre eigene Bühne bekommt, entschied sich Herber zusammen mit dem Förderverein Die Mußbacher, die „offizielle Krönung“ bei der Eselshautfest-Eröffnung vorzunehmen. Die Pfälzer Weinprinzessin Laura Wessa kam dafür extra in den Herrenhof und übergab Leni eine Krone sowie ein farbiges Dubbeglas. „Das passt, denn in einem Dubbeglas trinkt man auch Traubensaft“, so Herber. Er freut sich über die Neuerung, „denn wir wollen ja auch langfristig Repräsentantinnen für unser Weindorf finden, und da ist die Traubenblütenprinzessin eine gute Gelegenheit, in alles reinzuschnuppern“. Das Eselshautfest wird dieses und nächstes Wochenende auf dem Herrenhof-Gelände gefeiert.