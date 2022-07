Der Männergesangverein (MGV) Geinsheim will den Bürgern und seinen Chören etwas bieten. Daher gibt es nun erstmals einen Chorgarten.„Der Chorgarten ist eine Idee aus Biergarten sowie Singen/Konzert“, sagt MGV-Vorsitzender Volker Sturm. Einen Termin gibt es auch schon: am Sonntag ab 17 Uhr auf dem Pater-Theodor-Schneider-Platz vor dem Sängerheim. Der Eintritt ist frei. Die Gäste könnten sich auf eine gesellige Runde freuen und in den Pausen können sich alle mit Essen und Getränken stärken, so Sturm.

Er ist schon gespannt und hofft auf gute Resonanz. Denn beim Chor wird zum ersten Mal der während der Pandemie gegründete Kinderchor „Die Ohrwürmer“ auftreten. Der Nachwuchs singt unter anderem Hits der Ärzte, Prinzen und von Max Giesinger. Es gibt dann noch eine Premiere: Denn auch das Doppelquartett „TonArt“ wird sich erstmals einem Publikum präsentieren.

Auch Gäste aus Gommersheim

Auch der Männerchort „Querbeet“ ist am Sonntag mit Liedern von Andreas Gabalier und Udo Jürgens mit dabei. Zudem wird der gemischte Chor „S(w)inging Storks“ auftreten. „Zum Abschluss werden alle vier Chorgruppierungen ein gemeinsames Lied singen“, kündigt Sturm an. Für den Verein sei der Chorgarten eine tolle Gelegenheit, sich und seine musikalische Arbeit zu präsentieren. Daher habe man sich für diese neue Veranstaltungsform entschieden, sagt Sturm.

Und wenn die Geinsheimer Sänger mit ihren Programmen fertig sind, geht zum einen der gesellige Abend weiter, und zum anderen „werden die Gommersheimer Dorfmusikanten werden uns für den Rest des Abends unterhalten“. Am Klavier spielt übrigens Dominik Issler.