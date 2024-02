Am Hohe-Loog-Haus des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Hambach gibt es an Rosenmontag, 12. Februar, eine Premiere: Zwischen 12 und 15 Uhr können Wanderer beim „Oigescherrde“ mitmachen, so der PWV in einer Mitteilung. Die Wanderfreunde veranstalten das erstmals.

Organisator und Wanderwart Hans-Jörg Strang erklärt das Konzept: „Wir bereiten draußen eine schöne Rebenglut vor, ihr bringt Kartoffeln, Gemüse, Wurst, Fleisch und Alufolie zum ,Oischerre’ mit.“ Es gibt an diesem Tag keinen Hüttenbetrieb, die Toiletten können aber benutzt werden. Im Außenbereich verkauft ein PWV-Team kalte Getränke und Glühwein.

Regulär geöffnet ist das Hohe-Loog-Haus über Fasnacht am Samstag, Sonntag und an Aschermittwoch. An diesem Tag gibt es auch Heringssalat und Pellkartoffeln. rhp