Statt Neujahrsempfang gab es in Deidesheim diesmal einen Jahresempfang – erstmals am neuen Weinprobierstand Weinkistl. Wie es gelaufen ist.

Etwas verspätet, aber nicht zu spät: Weil der traditionelle Neujahrsempfang zum Jahreswechsel im historischen Rathaus diesmal nicht stattfand, hat die Stadt Deidesheim ein neues Format ausprobiert. Statt Neujahrsempfang lud die Stadtspitze zu einem Jahresempfang ein.

Der neue Rahmen störte die Besucher offenbar nicht. Trotz kühler Temperaturen kamen viele Gäste zum neugestalteten Weinprobierstand Weinkistl in der Bahnhofstraße, der im Mai offiziell eröffnet werden soll.

Stadtbürgermeister Dieter Dörr (CDU) begrüßte die Gäste, verzichtete jedoch bewusst auf einen Rück- und Ausblick auf die kommunalen Ereignisse. „Wir wollen heute mit Euch ins Gespräch kommen“, sagte er. Das Miteinander sollte im Mittelpunkt stehen. Musikalisch begleitet wurde der Jahresempfang von der Kolpingskapelle und dem Männergesangverein, die mehrere Stücke beitrugen.

Sektspenden vieler Weingüter

Bei einem Glas Sekt kamen die Besucher miteinander ins Gespräch. Wie in den vergangenen Jahren hatten zahlreiche Sekt- und Weingüter auf Bitten von Beigeordneter Julian Seckinger (CDU) ihre Produkte für den Empfang gespendet.

Beteiligt waren unter anderem die Weingüter von Buhl, Bassermann-Jordan, von Winning, Andres, Mehling, J. F. Kimich, Jan Kimich, Gebrüder Krack, Josef Biffar, Menger-Krug und Kore sowie die Sektkellerei Deidesheim und der Winzerverein Deidesheim.

Zu den prickelnden Getränken gab es auch etwas Herzhaftes: einen Laib Bergkäse. Dabei handelte es sich um ein Gastgeschenk der Partnergemeinde Buochs anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Partnerschaft, das im November des vergangenen Jahres am Vierwaldstättersee gefeiert worden war.

„Lassen Sie sich den Bergkäse, der würzig und kräftig ist, schmecken“, sagte Dörr. Viele Besucher stellten sich daraufhin geduldig in die Warteschlange.

Partnerschaft mit Buochs

Außerdem konnten Besucher verschiedene Brotsorten von Jonas Sinn probieren, der mit seiner Backstube „Creme und Kruste“ in Deidesheim vertreten ist und auch auf dem Wochenmarkt verkauft.

Die Partnerschaft mit der Gemeinde Buochs im Kanton Nidwalden wurde nach Angaben des Partnerschaftsbeauftragten Bernhard Oberhettinger 1995 offiziell besiegelt. Die Kontakte reichen jedoch weiter zurück: Erste Begegnungen über eine Trachtengruppe gab es bereits 1957.

Auch Feuerwehr und Kolpingskapelle hätten die Verbindung in den vergangenen Jahren aktiv gepflegt, sagte Oberhettinger. Zudem gebe es zahlreiche private Kontakte zwischen den Gemeinden.

Vor einigen Jahren seien Jugendliche mit dem Mofa von Buochs nach Deidesheim gefahren, erinnerte Oberhettinger. Umgekehrt besuchten Oldtimerfreunde aus Deidesheim ihre Partnergemeinde mit historischen Traktoren.

Buochs ist damit die älteste der insgesamt vier Partnergemeinden Deidesheims. Am dritten Adventswochenende wird erneut eine Delegation von etwa 100 bis 120 Personen aus der Schweizer Gemeinde erwartet.

Zukunft des neuen Formats offen

Ob der Jahresempfang in dieser Form künftig beibehalten wird, ließ Stadtbürgermeister Dörr offen. „Das werden wir intern besprechen“, sagte er. Möglich sei auch ein Wechsel zwischen Jahresempfang und dem traditionellen Neujahrsempfang am 1. Januar.

Eine Rolle könnte dabei auch die künftige Nutzung des Weinprobierstandes spielen. Mit dem Winzerverein werde geprüft, ob dort an Wochenenden Gruppen und Vereine die Bewirtschaftung übernehmen können – ähnlich wie am Eckkopfturm. Fest steht für Dörr jedoch: Die Premiere des Jahresempfangs wurde von den Besuchern gut angenommen.