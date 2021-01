Weil der Weihnachtsmarkt in Diedesfeld coronabedingt ausfallen musste, war im Dorf ein Weihnachtsleuchten-Wettbewerb ausgerufen worden. Gesucht wurde das Anwesen mit der schönsten Beleuchtung, die dafür sorgt, dass weihnachtliche Stimmung im Dorf verbreitet wird. In der Jury waren Weinprinzessin Alexandra Rottmayer, die Traubensaftprinzessinnen, Ortsvorsteher Volker Lechner und seine beiden Stellvertreter. Zum Sieger gekürt wurde Familie Hinkel, die in der Weinstraße lebt. Auf den Plätzen folgten Familie Schwarzweller aus der Kreuzstraße sowie Familie Naumann aus der Straße Auf dem Häusel und die Familie Münch aus der Steppeswiesenstraße. Sie werden mit einem Gutschein und einer Urkunde belohnt. Als kleines Dankeschön bekommen alle weiteren Teilnehmer eine Urkunde und ein Weinpräsent.