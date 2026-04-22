Ab dem 1. Juni müssen in Neustadt die Fahrgäste von Taxis mehr bezahlen.

Von Zeit zu Zeit müsse man die Taxitarife anpassen, um den Unternehmen, die ohnehin unter Druck stünden, ein auskömmliches Wirtschaften zu ermöglichen, sagte Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Da die Erhöhung vom Oberbürgermeister per Rechtsverordnung festgelegt wird, wurde der Ausschuss lediglich informiert, abgestimmt wurde nicht. Weigel begründete die Preiserhöhung mit gestiegenen Kosten, wobei die Gespräche dazu vor dem Iran-Krieg stattgefunden hätten. Die in Folge des Konflikts deutlich gestiegenen Treibstoffpreise seien demnach nicht berücksichtigt worden.

Konkret steigt der Grundpreis für die Nutzung eines Taxis am 1. Juni von derzeit 3,10 auf vier Euro. Als Kilometerpreis werden dann 2,80 statt 2,60 Euro bis zu zwei Kilometern verlangt, ab dem dritten Kilometern 2,40 statt zwei Euro. Der Zonenzuschlag steigt ab Zone 2 jeweils um einen Euro. Zur Erklärung zum Zonenzuschlag: Wenn die Fahrt außerhalb der Zone 1 (Kernstadt) beginnt und außerhalb der Zone 1 endet, wird ein Zuschlag berechnet.

Die Verwaltung hat auch ein paar Preisbeispiele erstellt. Wer ab Juni vom Bahnhof Neustadt zum Amtsgericht fährt, zahlt 9,60 statt 8,30 Euro. Vom Bahnhof zur Ortsverwaltung Mußbach werden 14,40 statt 12,30 Euro fällig. Wer in Lachen-Speyerdorf von der Festhalle zum Fußballplatz will, zahlt 17,20 statt 15 Euro. Hier ist ein Zonenzuschlag enthalten. Das gilt auch für die Strecke von der Ortsverwaltung Geinsheim zur Ortsverwaltung Gimmeldingen, dafür müssen 45,40 statt bisher 38,30 Euro bezahlt werden. Die nun anstehende Tariferhöhung ist nach Angaben der Stadt die erste seit dem 1. Februar 2023.