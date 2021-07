Nach der spannenden Longlistlesung am 1. Juli (siehe Bericht hier) steht im Herrenhof am Sonntag, 18. Juli, um 17 Uhr nun die Verleihung des Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreises für Junge Literatur an. Auch die vier Siegertexte werden dabei nochmals zu hören sein. Der mit 2500 Euro dotierte erste Preis geht an den Speyerer Manuel Zerwas für sein in der Tradition der Konkreten Poesie stehendes Gedicht „Überwindung“. Platz 2 belegt die Heidelbergerin Minu Tizabi mit ihrer Kurzgeschichte „Ameriga. Ein amerikanisches Märchen“, Platz 3 der ebenfalls in Heidelberg beheimatete Dennis Mizioch mit seinem Gedicht „Auflösung“. Diese Auszeichnungen sind mit 1500 und 1000 Euro dotiert. Den Spezialpreis für Unter-16-Jährige und 300 Euro erhält die 15-jährige Neustadterin Hanna Fuhrbach für Essay „Eine Weltengemeinschaft ohne Grenzen“. Ausgeschrieben war der Förderpreis für Autorinnen und Autoren bis zum Alter von 35 Jahren aus der oder mit Bezug zur Metropolregion Rhein-Neckar. Für die musikalische Umrahmung der Preisverleihung sorgt das junge Quartett „Clarinettico“, das aus vier jungen Klarinettistinnen im Alter von 13 und 14 Jahren aus Gimmeldingen und Königsbach besteht. Der Eintritt ist frei. Da die Veranstaltung im Festsaal stattfindet, besteht Impf-, Genesungs- oder Testnachweispflicht. Sie wird aber auch unter www.literatur180721.herrenhof-mussbach.de live gestreamt und kann damit auch von zu Hause aus mitverfolgt werden.