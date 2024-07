„Am Ende Hoffnung?“ lautete das Motto des 3. Gustav- Adolf-Bähr-Förderpreises für junge Literatur, bei dem jetzt die Sieger-Texte im Herrenhof vorgestellt werden.

Nach der Longlist-Lesung am 4. Juli in der Parkvilla des Mußbacher Herrenhofs hat sich die vierköpfige Jury noch einmal zusammengesetzt und die Sieger gekürt – und siehe da: Es sind überwiegend Siegerinnen. Das ist nicht überraschend, war aber auch nicht selbstverständlich, denn unter den elf Schreibenden, die es bei dem von der Fördergemeinschaft Herrenhof ausgeschriebenen und mit insgesamt 5300 Euro dotierten Preis in die Vorentscheidung geschafft hatten, war die Verteilung noch ausgeglichener. Doch nun belegen zwei Frauen und ein Mann die Plätze auf dem Treppchen, und auch der U16-Förderpreis, ein Nachwuchspreis im Nachwuchspreis, geht an eine junge Autorin. Dabei kommen diesmal alle Ausgezeichneten bei dem Preis, der sich an junge Schreibtalente aus der Metropolregion Rhein-Neckar richtet, von der anderen Rhein-Seite. Die geografische Einschränkung wird jedoch nicht sklavisch betrachtet.

Zwei Kurzgeschichten, zwei Gedichte

Den ersten Platz und einen Geldpreis in Höhe von 2500 Euro erhält nun die 2004 in Heidelberg geborene Psychologie-Studentin Anna-Sophie Born für ihre Kurzgeschichte „Schiffbruch“. Platz 2 mit 1500 belegt der 1989 in Heidelberg geborenen Physik- und Philosophie-Student Yavuz Yorulmaz für sein Gedicht „Das Momentum vor dem Nichts“. Und der dritte Platz sowie 1000€ gehen an die 1989 in Karlsruhe geborene und heute als Gymnasiallehrerin in Hessen arbeitende Helena Barthel für ihre Kurzgeschichte „Was bleibt“. Die Preisträgerin des diesjährigen Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreises für Junge Literatur in der Kategorie der unter 16-Jährigen ist schließlich die 15-jährige Anne Fritz aus Dossenheim bei Heidelberg. Sie erhält den Preis und eine Anerkennung von 300 Euro für ihr Gedicht „Hinauf“.

Die Hauptpreisträgerin sammelt die Auszeichnungen

Die Siegerin Anna-Sophie Born, die 2023 in Weinheim Abitur ablegte, studiert aktuell im zweiten Semester in Konstanz und kann bereits auf mehrere literarische Auszeichnungen verweisen – darunter den Klopstock-Preis für junge Lyrik in Hamburg und Theo, den Berlin-Brandenburgischen Preis für junge Literatur. Sie hat auch schon an diversen Schreibwerkstätten teilgenommen, unter anderem am Literaturarchiv in Marbach und im Literaturhaus Frankfurt. Getroffen wurde die Entscheidung von einer Fachjury, bestehend aus dem Neustadter Autor und Verleger Wolfgang Allinger, Herausgeber der Literaturzeitschrift „Wortschau“, dem Haßlocher Florian Arleth, Autor und Chef des „Brot&Kunst“-Verlag , der Autorin und Moderatorin Sarah Beicht (Mainz) und der Autorin und Redakteurin Ingrid Samel (Schriesheim).

Termin

Die Preisverleihung mit Lesung der Gewinnertexte findet am Sonntag, 21. Juli, um 18 Uhr im Festsaal des Herrenhofs in Mußbach statt. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom E-Gitarristen Patrick Müller aus Kaiserslautern. Der Eintritt ist frei.