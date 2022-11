Die Berufsbildende Schule hatte Besuch von vier Lehrern der Berufsbildenden Schule Lycée René Cassin in Mâcon, der französischen Partnerstadt Neustadts. Das Treffen wurde genutzt, um einen Auszubildendenaustausch zu organisieren. In einem ersten Schritt werden nun zehn französische Auszubildende im März 2023 ein zweiwöchiges Praktikum bei Unternehmen in Neustadt und Umgebung absolvieren. Die Lehrer aus Frankreich haben diese Betriebe besucht und sich für die Teilnahme an dem neuen Programm bedankt. Mit dabei sind: Bundespolizei, die Rainer Kürschner GmbH in Lachen-Speyerdorf, das Technikzentrum Klein in Neustadt, die Firma Wittmer Landtechnik in Kirrweiler, die Ardagh Group in Haßloch, die Tenneco GmbH in Edenkoben sowie Wieland&Schulz in Neustadt. Im nächsten Schritt sollen dann die Neustadter Schüler ein Praktikum in Frankreich absolvieren.