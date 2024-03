Die Neustadter Schüler genießen jetzt die Osterferien. Philipp Mattern hat dabei sehr viel zu erzählen. Denn der Neuntklässler vom Leibniz-Gymnasium war wie alle seine Mitstreiter von der Jahrgangsstufe aufgefordert, bei einem einwöchigen Praktikum ins Berufsleben reinzuschnuppern. Der Königsbacher hat dabei ganz besonders spannende Tage erlebt, denn seine Praktikumsstelle ergatterte er bei Magier Steve Waite in dessen Theater in der Neustadter Talstraße.

Dass er in der Showwelt landen würde, dachte der 14-Jährige zunächst gar nicht. Er hatte sich bei verschiedenen Arbeitgebern beworben, aber eben nichts gehört. Und in dem Zeitraum hat Philipp eine Show von Steve Waite besucht. „Da dachte ich mir, das wäre doch auch was, da kann ich viel Praktisches lernen.“ Also fragte er ganz offiziell beim Magier an – und bekam eine Zusage. Schon wurde aus dem Neuntklässler ein Zauberlehrling.

Die Welt des Showbusiness

Philipp ist am Ende der Woche restlos begeistert, wie er der RHEINPFALZ erzählt. Denn Waite zeigte dem Jungen die ganze Welt des Showbusiness. Und dazu gehört eben eine ganze Menge Arbeit. „Ich habe eine Umfrage vorgeschlagen und dann auch gemacht, unter anderem beim Mandelblütenfest. So wollte ich testen, wie bekannt Steve Waite ist“, erzählt Philipp. Außerdem waren er und Waite gemeinsam in Neustadter Geschäften, um Werbung fürs Theater zu machen. „Außerdem durfte ich Fanposts auf Social Media bearbeiten und das 3D-Soundsystem bedienen.“

Und Einblicke in die Magie? Die gab es auch. „Er hat mir ein paar coole Tricks gezeigt, und ich war bei den Proben dabei.“ Nicht nur das: Höhepunkt der Praktikumswoche war Philipps Teilnahme an der Show von Steve Waite. „Ich war in einer Kiste, und er ließ mich verschwinden.“ Für Philipp Mattern ist nach dem Praktikum im Neustadter Westen klar: „Das war eine tolle Woche.“ Daher wolle er auch im Team von Waite bleiben und auch künftig rund um dessen Shows mithelfen.