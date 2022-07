Die Grundlage zu inklusiven Angeboten in ihren Vereinen haben 21 Teilnehmer beim Lehrgang des Leichtathletikverbandes und des Sportbundes Pfalz in Deidesheim zum Erwerb der Prüflizenz für das Deutsche Sportabzeichen für Menschen mit Behinderungen gelegt. „Das ist komplizierter, als ich mir vorher gedacht hatte“, hieß es aus Kreisen der Sportabzeichenprüfer und Kampfrichter, nachdem sie Referent Benni Schmitt vom Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz zunächst mit den medizinischen Voraussetzungen und der Einstufung in die verschiedenen Wettkampfklassen vertraut gemacht hatte. Eine besondere Erfahrung: Die Lehrgangsteilnehmer mussten „blind“ mit einem Partner die Bahn und Hindernisse bewältigen.