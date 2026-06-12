Das Präventionstheater Rheinpfalz kommt ins GDA Wohnstift in der Haardterstraße 6. Wie das Neustadter Stadtmarketing mitteilt, wird die Theatergruppe in drei kurzen Szenen die aktuellen Tricks von Betrügern zeigen und dem jeweils eine angemessen Reaktion gegenüberstellen.

Schlagfertig, resolut, überzeugend – so sollten Senioren als häufigste Zielgruppe versuchten Betrügereien gegenübertreten, heißt es in der Mitteilung. Wie das gehen kann, wolle das Projekttheater in unterhaltsamer Art und Weise vor Augen führen und damit zum Nachahmen motivieren. Zwiegespräche, szenische Darstellungen und fachliche Informationen stehen in unterhaltsamer Kombination im Mittelpunkt.

Als Ansprechpartner stehen nach der Aufführung der Weiße Ring, ehrenamtliche Sicherheitsberater aus Neustadt, die Fachkraft GemeindeschwesterPlus und Ansprechpartner der Zentralen Prävention und des Bezirksdienstes der Polizei zur Verfügung.

Eröffnet wird die Veranstaltung durch Johanna Kunzendorff, die Ordnungsdezernentin und Beigeordnete der Stadtverwaltung Neustadt.

Info

Die Veranstaltung ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Die Aufführung wird gezeigt am Dienstag, dem 23. Juni, von 16 bis 18 Uhr. Anmeldung per Mail an wohnen.neustadt@gda.de. Für Rückfragen: Telefon 06321 8551401 (Abteilung für Senioren der Stadtverwaltung) oder 06321 37-0 (GDA-Wohnstift).