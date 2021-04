Sowohl die protestantische Stiftskirchengemeinde Neustadt als auch das Kloster Neustadt feiern ab kommenden Sonntag wieder Gottesdienste mit Besuchern.

Die Stiftskirchengemeinde bittet nach Angaben von Pfarrer Oliver Beckmann für die Gottesdienste und Friedensgebete ausdrücklich um Nachweis eines autorisierten Antigenschnelltests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln und Maskenpflicht. Der erste Präsenz-Gottesdienst ist am Sonntag um 10 Uhr.

Auch im Kloster werden Sonntagsgottesdienste wieder um 10 Uhr im Freien gefeiert – bei trockenem Wetter im Klosterpark, bei Regen in der Hallenkirche. Die Anzahl der Besucher ist auf 100 begrenzt. Anmeldung bei Pater Gerd Hemken, Telefon 0171/2886139 oder per E-Mail an gerd.hemken@scj.de oder mkaestel@web.de. Auch dienstags um 15 Uhr sind Gottesdienste, für die ebenfalls eine Anmeldung erforderlich ist. Beichtgelegenheit ist samstags von 10 bis 11.45 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr. Dafür ist keine Anmeldung nötig.