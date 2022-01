Neustadter Bauarbeiter, die Mitglied in einer Gewerkschaft sind, erhalten in diesem Monat eine Corona-Prämie von 500 Euro. Die steuerfreie Sonderzahlung werde mit der Januar-Abrechnung überwiesen.

Das Bauhauptgewerbe in Neustadt beschäftige aktuell rund 490 Menschen, wie aus Zahlen der Arbeitsagentur hervorgehe, heißt es in einer Mitteilung der Industriegewerkschaft (IG) Bau Rheinhessen-Vorderpfalz. Anspruch auf den Corona-Bonus im Baugewerbe habe, wer selbst in der Gewerkschaft sei und in einer Firma arbeite, die einem Arbeitgeberverband angehöre.

Mehr Lohn im Frühling

Im April gebe es in der Branche erneut ein Lohn-Plus von 2,2 Prozent, sagt Rüdiger Wunderlich, Bezirksvorsitzender der IG-Bau Rheinhessen-Vorderpfalz. Bereits im vergangenen November seien die Einkommen nach einem Tarifabschluss gestiegen. „Der Bau boomt – getrieben von der hohen Nachfrage. Insbesondere die Wohnungsbau-Offensive der neuen Bundesregierung und anstehende Klima-Sanierungen werden auch in den nächsten Jahren für volle Auftragsbücher sorgen“, ist Wunderlich überzeugt.