Große Veränderungen in der Hauptpost am Hauptbahnhof: Anfang Juni hat die Post ihren Kundenservice dort eingestellt. Jetzt teilt auch die Postbank mit, dass ihre Filiale dort schließen wird. Was bedeutet das für Mitarbeiter, Kunden und das Gebäude?

Das Geschäft für Post und Postbank ändert sich. Darauf reagieren beide Konzerne. Seit 4. Juni gibt es in der Innenstadt Postdienstleistungen nur noch in der Konrad-Adenauer-Straße 6 beim Kiosk Plus,