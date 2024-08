Die Post hat einen neuen Partner für einen Paketshop in der Neustadter Innenstadt gefunden. Wie DHL-Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek am Montag mitteilte, sind Paketdienstleistungen nun auch in dem Laden Smoking Lion in der Hauptstraße 114, in dem es Tabak- und Shishaprodukte gibt, möglich. Konkret können dort den Angaben zufolge Pakete verschickt und abgeholt werden, man kann sich Paket/Retouren-Label ausdrucken lassen und Briefmarken kaufen. Geöffnet hat Smoking Lion montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 19 Uhr. In Neustadt gibt es auch noch weitere Paketshops der Post. Alle Standorte sind im Internet unter www.postfinder.de verzeichnet.