Aktuell sieht alles danach aus, dass die Briefzustellung in den Neustadter Bezirken nach dem Wochenende wieder normal läuft. Das hat Post-Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek am Freitag mitgeteilt. Alles sei wieder komplett besetzt, teilweise auch doppelt, sodass zusätzlich alles abgearbeitet werden könne, was sich vor allem wegen Corona-Ausfällen aufgestaut habe. Die vergangenen Wochen seien auch für die Zusteller sehr hart gewesen, warb der Sprecher noch einmal um Verständnis.

Beschwerden darüber, dass die Post mit großer Verspätung in den Briefkästen landet, waren auch bei der RHEINPFALZ-Redaktion aufgeschlagen. Konzertkarten kamen nicht an, wichtige Unterlagen für den Arzt oder auch Rechnungen. Ein Leser hatte kritisiert, dass bei der Bonner Beschwerde-Hotline nach automatischen Abfragen am Ende die Sendungsnummer genannt werden musste, obwohl es sich um einen normalen Brief gehandelt habe. Nur bestimmte Post, Beispiel Einschreiben, hätten eine Sendungsnummer, sagt Thomeczek. Insofern könne für einen normalen Brief gar keine Nummer genannt werden. Beschweren könne man sich im Übrigen trotzdem, und die Post gehe den Beschwerden auch nach. ahb