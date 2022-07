Die Gimmeldinger sind sauer, dass sie im Weindorf immer noch keine Packstation der Deutschen Post haben. „Das Unternehmen ist da in der Bringschuld“, sagt Ortsvorsteherin Claudia Albrecht. Der Ortsbeirat hat sich wieder einmal mit dem Thema befassen müssen. „Wir sind stinksauer, weil es immer noch keine Lösung gibt“, sagt Albrecht. Den von der Post vorgeschlagenen Standort für eine Packstation, an der Pakete empfangen und versendet werden können, in der Peter-Koch-Straße hatte der Ortsbeirat abgelehnt. „Wegen des Umbaus der Bushaltestelle haben wir dort schon Parkplätze verloren. Durch die Packstation gingen noch weitere Stellplätze verloren, das wollen wir nicht“, sagt Albrecht. Der Ortsbeirat habe daher einige weitere Vorschläge gemacht, wo eine Packstation im Ort sinnvoll wäre. „Die Post hat darauf nicht reagiert und jetzt wieder die Peter-Koch-Straße als Standort präsentiert, aber so geht es nicht“, betont die Ortsvorsteherin. Man sei auch deshalb verärgert, da es in Gimmeldingen eine Geschäftsfrau gegeben habe, die bereit gewesen sei, einen Postservice zu eröffnen. „Doch die Post hat sie so geknebelt, dass daraus nichts wurde.“ Sie ärgere sich über das Verhalten des Unternehmens. Es gehe nicht auf die Wünsche und Vorschläge ein. „Ich glaube die Post pokert, um nichts machen zu müssen.“