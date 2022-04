Die eigentlich für diesen Mittwoch geplante Eröffnung der Postfiliale in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Mußbach verschiebt sich aus personellen Gründen. Das hat die Deutsche Post der Stadtverwaltung mitgeteilt. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest. Wie die Post auf Anfrage mitteilt, sei man erneut auf der Suche nach Personal. Genaueres könne er dazu nicht sagen, so Post-Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczek, da der zuständige Kollege in Urlaub sei. Thomeczek ist aber zuversichtlich, dass es diesmal nicht so lange dauere, bis neues Personal gefunden werde: „Zuletzt haben wir ja die Suche gestoppt, als wir das passende Personal gefunden hatten. Zudem können wir noch auf alte Kontakte zurückgreifen.“